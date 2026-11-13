PIA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PIA hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 42.89 JPY gegenüber 25.85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat PIA 15.72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch