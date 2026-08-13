PI Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PI Industries hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.10 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PI Industries ein EPS von 26.37 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.02 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.01 Milliarden INR umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 20.09 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 17.42 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch