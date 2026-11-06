PI Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PI Industries präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26.98 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PI Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 18.72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch