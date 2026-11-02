PHYZ gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PHYZ hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 20.27 JPY gegenüber 11.09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.18 Prozent auf 11.03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch