Physitrack: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Physitrack veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0.220 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.73 Prozent auf 40.3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch