Physicswallah: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Physicswallah hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10.54 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0.120 INR sowie einen Umsatz von 10.93 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.ch