Physicswallah: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Physicswallah hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.49 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.250 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Physicswallah im vergangenen Quartal 12.42 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Physicswallah 10.51 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.503 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 12.64 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.ch