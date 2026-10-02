PHYLAXIA 1912 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PHYLAXIA 1912 hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.40 HUF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PHYLAXIA 1912 ein Ergebnis je Aktie von 6.60 HUF vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 103.79 Milliarden HUF. Im Vorjahreszeitraum waren 112.23 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch