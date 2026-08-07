PHX Energy Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PHX Energy Services hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.24 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PHX Energy Services 0.190 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178.9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch