PHX Energy Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PHX Energy Services liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PHX Energy Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.23 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PHX Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 204.2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PHX Energy Services 164.3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch