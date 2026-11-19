Phunware hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.34 USD gegenüber -0.120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22.58 Prozent zurück. Hier wurden 0.5 Millionen USD gegenüber 0.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch