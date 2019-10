Phuket FantaSea stellt „Carnival Magic" vor - den ersten Thai-Karneval-Themenpark der Welt

PHUKET, Thailand, 28. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Phuket FantaSea feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit der feierlichen Eröffnung des ersten Thai-Karneval-Themenparks der Welt in Thailand. Der mit einem Budget von 5 Milliarden THB (160 Millionen USD) errichtete und über 40 Morgen (100 Rai, 16 Hektar) grosse „Carnival Magic" soll zu einem aufregenden neuen Wahrzeichen und zu einer Touristenattraktion in Asien werden. Es wird erwartet, dass er 1 Million Touristen pro Jahr anzieht und einen Jahresumsatz von nicht weniger als 1,5 Milliarden THB erwirtschaftet.

Carnival Magic Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Phuket FantaSea Co. und hat seinen Sitz in Kamala Beach in der Provinz Phuket in der Nachbarschaft von Phuket FantaSea.

„Carnival Magic" umfasst 4 Hauptbereiche:

Bereich 1 – Carnival Fun Fair: ein lebhafter und farbenfroher Strassenmarkt mit dem Thema „Karneval", auf dem Shopping-Arkaden mit thematischen Schwerpunkten, kleine Speiselokale und Bars, Street-Dance- und Festzugaufführungen, spassige Spiele, Fahrgeschäfte für Kinder und viele Gästeaktivitäten angeboten werden.

Bereich 2 – Restaurant „Bird of Paradise" Ein vollständig klimatisiertes Restaurant mit Galabuffet, in dem mehr als 3.000 Besucher Platz finden und dessen Eingang ein bezaubernder als Paradiesgarten gestalteter Weg ist.

Alternativ bietet das Restaurant „River of Bliss" ein opulenteres Speiseerlebnis in einem vom weltberühmten Loy Kratong-Festival inspirierten Design. Der Speiseraum mit 400 Plätzen ist aufwändig mit riesigen Kratongs (schwimmende Lotusblüten) dekoriert, die die schönsten Seiten traditioneller thailändischer Handwerkskunst widerspiegeln.

Eine Besonderheit dieses Restaurants ist, dass die Gäste zuerst an einen Wasserfall gelangen, der „Glückswasserfall" genannt wird, und dann mit einem mystischen Kahn mit dem Namen „Glücksboot" in das Restaurant aufsteigen, denn dieser Kahn hebt die Gäste etwa 7 Meter über den Boden, von wo aus sie das einzigartige Themenrestaurant betreten.

Bereich 3 – River Palace-Theater: Das River Palace Paladium ist eine Vorführungshalle, in der Erstproduktionen von einzigartigen Shows präsentiert werden. Hier finden etwa 2.000 Gäste Platz, die auf einer Bühne von 70 Metern Länge und 22 Metern Breite Darbietungen bewundern können. Das gesamte Gebäude ist mehr als 200 Meter lang und gehört damit zu den grössten Theatern, die jemals in der Welt gebaut wurden.

Mit Produktionen wie Ballett am Vertikaltuch, Animatronics und riesigen Kreaturen sowie über 300 Schauspielern und Crewmitgliedern auf einer der grössten jemals errichteten Bühnen präsentiert das River Palace Parade die Kronjuwelen thailändischer Kultur in einer originellen neuen Darbietung.

Bereich 4 – Kingdom of Lights: Eine zauberhafte Welt leuchtender Gärten und atemberaubender Landschaften, die mit über 40 Millionen Lampen wunderschön dekoriert sind. Die wichtigste Attraktion dieses Bereichs ist der „Fluss der Lichter", auf dem Lichterketten aus mehreren zehn Millionen Lichtern in über 50 Kilometern Gesamtlänge schwimmen. Den besten Blick hat man, wenn man eine der umwerfenden Brücken über den Teich überquert, die einen Panoramablick über den gesamten beleuchteten Bereich freigeben.

Das Projekt „Carnival Magic" wird offiziell Anfang 2020 eröffnet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1015893/Phuket_FantaSea_Carnival_Magic.jpg