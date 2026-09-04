Phreesia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Phreesia hat am 02.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129.5 Millionen USD – ein Plus von 10.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Phreesia 117.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch