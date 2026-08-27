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27.08.2026 06:37:00
Photronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Photronics liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Photronics die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0.49 USD gegenüber 0.390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 216.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 210.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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