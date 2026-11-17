Photoquip India hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.57 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch