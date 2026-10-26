Phosagro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Phosagro lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 98.00 RUB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 156.00 RUB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164.67 Milliarden RUB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143.18 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch