Phosagro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Phosagro hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Phosagro noch ein Gewinn pro Aktie von 0.650 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Phosagro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch