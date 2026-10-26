Phosagro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Phosagro liess sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Phosagro die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Phosagro noch ein Gewinn pro Aktie von 0.650 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.01 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch