PhoenixBio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PhoenixBio präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22.38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4.74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 259.0 Millionen JPY, gegenüber 400.3 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch