Phoenix Township öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Phoenix Township lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0.12 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.120 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig wurden 67.7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Phoenix Township 61.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch