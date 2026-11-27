Phoenix präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.06 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Phoenix ein EPS von 3.22 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5.41 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 41.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.21 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch