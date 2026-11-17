PHOENIX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 158.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63.95 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 8.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch