Phoenix New Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Phoenix New Media liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Phoenix New Media die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Phoenix New Media ein EPS von -0.120 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 25.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch