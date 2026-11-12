Phoenix New Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Phoenix New Media hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.00 Prozent auf 32.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch