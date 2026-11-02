Phoenix Mills hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Phoenix Mills veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Phoenix Mills ein EPS von 8.50 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.53 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Phoenix Mills einen Umsatz von 11.15 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch