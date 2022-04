Phoenix Mecano veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Stein am Rhein (awp) - Phoenix Mecano hat am Donnerstag erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach Standards der Global Reporting Initiative (GRI) veröffentlicht. Demnach hat der Komponenten- und Gehäusehersteller im Betrieb (Scope 1 und 2) letztes Jahr 27'658 Tonnen CO2 emittiert.

Ein grosser Teil dieser Emissionen geht auf die Gebäude zurück. Diese werden mehrheitlich mit fossilen Energieträgern beheizt. Im Bericht nicht berücksichtigt wurden Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3).

Der Anteil erneuerbaren Energien lag vergangenes Jahr bei 15 Prozent. Dieser Wert dürfte in den kommenden Jahren zulegen. Ende 2021 hat das Unternehmen in Stein am Rhein eine Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen. Weitere Anlagen sind in Planung.

Vergangenes Jahr beschäftigte das Unternehmen 8143 Mitarbeitende weltweit, mehr als die Hälfte haben Tarifverträge. Der Frauenanteil lag 2021 bei 44 Prozent. Auf Managementebene betrug die Frauenquote 31 Prozent.

