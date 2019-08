Phoenix Mecano übernimmt deutsche CRE Rösler

Kloten (awp) - Phoenix Mecano (PM) hat eine kleine Akquisition in Deutschland getätigt. So hat der Komponenten- und Gehäusehersteller per 1. August "zur Erweiterung der Technologiekompetenz im strategisch wichtigen HMI-Geschäft" sämtliche Anteile an der CRE Rösler Electronic GmbH mit Sitz im deutschen Hohenlockstedt übernommen.

Die Sparte Gehäusetechnik werde durch die Übernahme technologisch gestärkt, teilte PM am Donnerstag zusammen mit den Halbjahreszahlen mit. Die Erweiterung des bestehenden Produktangebotes für den Anwendungsbereich der Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) eröffne "attraktive Wachstumschancen".

Das deutsche Unternehmen erzielte den Angaben zufolge 2018 einen Umsatz von 6,5 Millionen Euro und beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter. Das CRE-Produktportfolio umfasst Panel PCs in Aluminium- und Edelstahlgehäusen, Panel- Monitore, Embedded Systeme sowie Industrie-Tablets für mobile Anwendungen.

Diese kundenspezifisch entwickelten Produkte würden das bestehende Angebot von Tragarmsystemen und mechanischen Steuergehäusen der PM-Tochter ROSE Systemtechnik "komplementär und zukunftsweisend in Richtung innovativer elektronischer Automatisierungslösungen" erweitern, heisst es.

uh/kw