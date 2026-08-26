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26.08.2026 06:37:00
Phoenix legte Quartalsergebnis vor
Phoenix hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.58 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 3.81 ILS je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Phoenix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.22 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 10.05 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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