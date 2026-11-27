Phoenix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.06 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.22 ILS je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41.29 Prozent auf 5.41 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.21 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch