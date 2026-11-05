Phoenix Education Partners veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Phoenix Education Partners hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Phoenix Education Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 0.490 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 260.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Phoenix Education Partners einen Umsatz von 257.4 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2.29 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Phoenix Education Partners 3.75 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.97 Prozent auf 1.02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch