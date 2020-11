PHNIX participera à l'expo en ligne Chillventa eSpecial

GUANGZHOU, Chine, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'année dernière et conformément à leurs habitudes à cette époque, les responsables commerciaux de PHNIX étaient occupés à parcourir le monde entier munis de pièces d'exposition et de leurs catalogues, à tenir un stand PHNIX bien conçu pour montrer aux clients les nouveaux produits et les technologies de pompe à chaleur les plus avancées. Cette année, en raison de l'épidémie, plus de 500 expositions physiques de renommée internationale ont été reportées, voire annulées, dont le Chillventa, le plus grand salon mondial des technologies de réfrigération, de ventilation et de pompes à chaleur. Afin de s'adapter à l'évolution du temps, le Chillventa passe au format virtuel, du 13 au 15 octobre 2020, sous un autre nom (Chillventa eSpecial). C'est un changement énorme pour tous les exposants qui ont participé à cet événément, y compris pour PHNIX.

Bien que l'exposition ait subi d'énormes changements de forme, pour PHNIX, qui a participé à plus de 30 expositions à l'étranger au cours des dix dernières années, il s'agit plus d'une opportunité que d'un défi. Aussi, PHNIX a fait suffisamment de préparatifs pour exposer parfaitement la qualité et la fiabilité de ses produits, sa technologie de pointe en matière de pompes à chaleur, son professionnalisme dévoué et toute l'attention de son service client. De plus, l'équipe de PHNIX mettra en place un service en ligne pour les clients 24 heures sur 24 afin de garantir toute absence d'attente pour les demandes et les questions en ligne.

Lors de l'exposition virtuelle Chillventa eSpecial, PHNIX présentera ses derniers produits et technologies, y compris ses pompes à chaleur de chauffage et de refroidissement et ses pompes à chaleur à eau chaude très rentables basés sur la technologie EVI et l'inverter complet, le module hydraulique pour une installation facile d'un système de pompes à chaleur domestique, le chauffe-eau de pompe à chaleur domestique tout-en-un Inverter & Hitemp smart app control et le chauffe-eau de pompe à chaleur commercial à haute température utilisant le réfrigérant CO2. Sur le plan de la forme, PHNIX présentera de manière vivante la force de production, les caractéristiques des produits, les avantages techniques et les nouvelles méthodes d'installation des produits grâce en combinant la vidéo et l'image. De plus, PHNIX organisera 3 sessions en direct par jour avec des thèmes différents, chacune d'une durée de 2 heures, soit au total 9 sessions en direct sur les 3 jours de salon.

Si vous souhaitez également nous rejoindre, vous nous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous et en cherchant « PHNIX » sur la page d'accueil. Nous sommes impatients de partager avec vous nos derniers produits et technologies.

https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/info-e-special

