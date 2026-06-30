Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 4’018 -1.8%  Bitcoin 48’849 1.2%  Dollar 0.8075 0.0%  Öl 72.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Stadler Rail217818Micron Technology951691Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
SpaceX, OpenAI und Anthropic: Warum die IPO-Welle den Markt nicht belasten muss
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot
Chipwerte im Aufwind 30.06.2026 03:27:20

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA

Der PHLX Semiconductor Index hat sich 2026 bereits mehr als verdoppelt - doch der Schub kommt nicht von NVIDIA oder Broadcom, sondern von anderen Chipwerten mit Potenzial.

• PHLX Semiconductor Index legte 2026 bislang um mehr als 100 Prozent zu
• Andere Chip-Aktien übertreffen die Kursentwicklung von NVIDIA und Broadcom deutlich
• NVIDIAs Wachstumserwartungen werden zunehmend anspruchsvoll

PHLX Semiconductor Index mit starker Performance

Der PHLX Semiconductor Index soll die Wertentwicklung einer Gruppe von 30 Unternehmen abbilden, die in den Bereichen Design, Vertrieb, Herstellung und Verkauf von Halbleitern tätig sind. Der Index hat damit einen 100-prozentigen Fokus auf den Technologie-Sektor. Zu den Unternehmen, die im Index enthalten sind, gehören unter anderem Tech-Riesen wie AMD, Arm Holdings, ASML, Broadcom, Intel, Marvell Technology, Micron Technology, NVIDIA und QUALCOMM.

In diesem Jahr hat sich der PHLX Semiconductor Index bereits mehr als verdoppelt. Zuletzt notierte er bei 13'203,57 Punkten (Stand: Schlusskurs vom 26.06.2026). Damit ist er laut MarketWatch auf dem besten Weg zu seinem besten ersten Halbjahr seit Beginn der Aufzeichnungen - und das ohne nennenswerte Unterstützung durch zwei seiner grössten Akteure: NVIDIA und Broadcom. Diese machten zum Ende des ersten Quartals mit 12,6 Prozent bzw. 10,30 Prozent den grössten Anteil im Index aus. Darauf folgten derzeit bei Anlegern beliebte Werte wie Micron Technology, Marvell Technology, AMD und Intel. Die Top Ten-Komponenten komplettierten KLA, Applied Materials, Texas Instruments und Lam Research.

Aktien von NVIDIA und Broadcom hinken hinterher

Die NVIDIA-Aktie konnte in diesem Jahr bisher rund drei Prozent an Wert gewinnen und notierte an der US-Techbörse NASDAQ zuletzt bei 192,53 US-Dollar. Für die Broadcom-Aktie ging es derweil um rund fünf Prozent aufwärts auf zuletzt 365,02 US-Dollar. Damit bleiben die Papiere deutlich hinter der Performance von Aktien wie Micron Technology (+296 Prozent), Intel (+248 Prozent), Arm Holdings (+206 Prozent) und Marvell Technology (+214 Prozent) zurück (Stand: Schlusskurse vom 26.06.2026).

Bei Micron Technology boomten die Gewinne dank steigender Preise für Speicherchips, während Intel von der Unterstützung des Weissen Hauses, Anzeichen für Fortschritte in der Fertigung und der positiven Dynamik bei den Zentralprozessoren gestützt werde und Marvell von der Nachfrage nach KI-Chips und einem boomenden Markt für Konnektivitäts- und Netzwerkausrüstung profitiere, berichtet MarketWatch.

Anleger sehen Potenzial bei anderen Unternehmen

Wie Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, gegenüber MarketWatch erklärte, habe NVIDIA zu Zeiten, als Grafikprozessoren noch den grössten Engpass beim Ausbau der künstlichen Intelligenz darstellten, "den KI-Handel angeführt". Zwar sei NVIDIA "nach wie vor das wichtigste Unternehmen beim Ausbau der KI", doch inzwischen gebe es mehrere andere Engpässe und Anleger sähen "ein grösseres Potenzial" bei anderen Chipherstellern, "bei denen ihrer Meinung nach der Wert noch nicht vollständig widerspiegelt wird".

Jay Goldberg, Analyst bei Seaport Research, sieht in der zuletzt etwas schwachen Entwicklung der NVIDIA-Aktie die Bestätigung seiner bereits seit längerer Zeit pessimistischen Einschätzung. "NVIDIA bleibt hinter den Erwartungen zurück, weil die anderen Unternehmen der Branche mehr Aufwärtspotenzial haben", erklärte er gegenüber MarketWatch. "NVIDIA ist so gross geworden, dass seine Fähigkeit, die Erwartungen zu übertreffen, deutlich geschrumpft ist."

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie: Über diese Dividende können sich NVIDIA-Aktionäre freuen
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch
Aktien von NVIDIA und Co. in gefährlichem Bereich: Was die Korrektur der Magnificent Seven bedeutet

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Zeit für eine Halbzeit-Analyse
29.06.26 Marktüberblick: Zalando unter Druck
29.06.26 Discount-Zertifikate in einem Markt zwischen KI-Euphorie und Unsicherheit
29.06.26 SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause
26.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’793.45 19.28 SJBE8U
Short 15’095.87 13.63 SJYB2U
Short 15’653.37 8.86 S84B7U
SMI-Kurs: 14’223.90 29.06.2026 17:31:25
Long 13’606.22 19.41 SMB1YU
Long 13’297.72 13.69 SJBMDU
Long 12’740.55 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagmittag fester
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von UBS
Airbus-Aktie leichter: Notlandung in Erfurt-Weimar - EIB gibt Airbus Milliarden-Kredit
ABB übernimmt norwegischen Schiffsautomations-Spezialisten Høglund - Aktie fällt
Gerresheimer-Aktie verliert: Testierter Nettoverlust 2025
Partners Group Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Partners Group

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.