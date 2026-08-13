PhilWeb: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PhilWeb lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.04 PHP gegenüber -0.010 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 352.4 Millionen PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 95.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PhilWeb einen Umsatz von 179.8 Millionen PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch