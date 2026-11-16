PhilWeb stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PhilWeb hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 PHP. Im Vorjahresviertel waren -0.010 PHP je Aktie erzielt worden.

PhilWeb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.0 Millionen PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 152.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 175.2 Millionen PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch