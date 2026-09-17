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17.09.2026 15:07:41
Philly-Fed-Index sinkt im September weniger als erwartet
DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im September besser als erwartet entwickelt, wobei der Preisdruck zunahm. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf plus 37,8 (August: plus 47,4) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 34,0 prognostiziert. Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.
Der Subindex des Auftragseingangs sank auf 29,2 (30,1) Punkte und der Subindex der Beschäftigung auf 11,8 (27,9) Punkte. Zugleich nahm der Inflationsdruck zu: Der Index der bezahlten Preise stieg auf 48,6 (40,9) und der Index der erzielten Preise auf 31,3 (17,7) Punkte.
Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)
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