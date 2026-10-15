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15.10.2026 15:18:40
Philly-Fed-Index sinkt im Oktober deutlicher als erwartet
DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Oktober leicht eingetrübt, wobei der Preisdruck hoch blieb. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf 20,9 (September: 37,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von 32,0 erwartet. Der Subindex des Auftragseingangs sank auf 4,3 (29,2) Punkte und der für die Beschäftigung auf 9,1 (11,8) Punkte. Der Index der gezahlten Preise sank auf 43,2 (48,6) Punkte, während der für die erzielten Preise auf 40,1 (31,3) Punkte anzog.
Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet. Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.
Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2026 09:19 ET (13:19 GMT)
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