Phillips 66 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Phillips 66 hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 9.55 USD gegenüber 2.15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 50.77 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch