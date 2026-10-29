Phillips 66: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Phillips 66 präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Phillips 66 0.320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.54 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.51 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch