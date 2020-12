Philips will US-Konzern Biotelemetry für 2,47 Mrd USD erwerben

Von Adria Calatayud

AMSTERDAM (Dow Jones)--Philips will für 2,47 Milliarden US-Dollar das US-Medizintechnologie-Unternehmen Biotelemetry Inc. erwerben, einen Anbieter für Herzferndiagnostik und -überwachung.

Wie die Koninklijke Philips NV am Freitag mitteilte, wird sie ein Übernahmeangebot für alle Aktien von Biotelemetry machen. Der niederländische Medizintechnologie-Konzern will den Biotelemetry-Aktionären 72,00 US-Dollar je Aktie bieten, was einem Aufschlag von 16,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag entspricht. Der Preis soll nach Abschluss der Transaktion in bar gezahlt werden.

Philips zufolge impliziert die Transaktion einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von 2,8 Milliarden US-Dollar, einschliesslich Barmittel und Schulden, für das Unternehmen mit Sitz in Malvern im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Biotelemetry passt Philips zufolge gut in das eigene Portfolio im Bereich der Herzmedizin, da es Philips' Position in der Patientenüberwachung innerhalb von Krankenhäusern ergänzt um Biotelemtrys Expertise bei Herzdiagnose und -überwachung ausserhalb von Krankenhäusern.

Das Zusammengehen werde zu signifikanten Synergien führen, die sich durch Cross-Selling-Möglichkeiten, geografische Expansion, Portfolio-Innovationen und Produktivitätssteigerungen ergeben, so Philips.

Der Abschluss der Transaktion, der für das erste Quartal 2021 erwartet wird, werde sich 2021 positiv auf Umsatzwachstum und bereinigte Gewinnmarge von Philips auswirken, teilte der Konzern mit.

Die Philips-Aktie notierte kurz nach der Ankündigung leicht im Plus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 03:52 ET (08:52 GMT)