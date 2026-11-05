Philips: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Philips hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Philips noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.39 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Philips einen Umsatz von 4.30 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch