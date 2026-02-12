|
Philips stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Philips präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.502 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5.05 Milliarden EUR geschätzt worden war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.940 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.750 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 17.83 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 1.04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18.02 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1.44 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 17.75 Milliarden EUR gelegen.
