Philips Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Philips Electronics äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Philips Electronics ein EPS von 0.220 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.53 Prozent auf 5.05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch