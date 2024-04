Philips-Aktie: Philips einigt sich mit US-Justiz auf Geldstrafe

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt hellt sich die Stimmung am Montag vorbörslich auf. Der deutsche Leitindex wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet. Zum Wochenbeginn zeigen sich die Anleger in Asien zuversichtlich. Trotz starker Vorgaben waren am heimische Aktienmarkt am Freitag Abschläge zu sehen.