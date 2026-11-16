Philippine Stock Exchange öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Philippine Stock Exchange hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.90 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.66 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Philippine Stock Exchange im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 732.1 Millionen PHP. Im Vorjahresviertel waren 692.1 Millionen PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch