Philippine Seven verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Philippine Seven lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Philippine Seven hat ein EPS von 0.40 PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.400 PHP auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Philippine Seven mit einem Umsatz von insgesamt 27.75 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.60 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 22.79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch