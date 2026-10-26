Philippine National Bank PNB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Philippine National Bank PNB gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.36 PHP gegenüber 3.91 PHP im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Philippine National Bank PNB 16.95 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20.04 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch