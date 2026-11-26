Philippine Metals hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.1 Millionen CAD gegenüber 0.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch