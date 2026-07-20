Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.07.2026 13:30:39
Philippine Airlines Commits To Order Up To 20 787 Dreamliner Jets
(RTTNews) - Boeing Co. (BA) and Philippine Airlines announced Monday that the flag carrier has committed to order up to 20 787 Dreamliner jets, including 15 787-10 airplanes with opportunity to purchase five more. The order will support Philippine Airlines' fleet modernization and expansion plans.
The 787-10 will complement Philippine Airlines' fleet of 10 777 jets by expanding operational flexibility across the airline's medium- and long-haul route network.
Delivering unmatched fuel efficiency with the lowest operating cost per seat of any widebody jet, the 787's composite design yields 25% less fuel use than the airplanes it typically replaces.
As the largest variant of the 787 family, the 787-10 can fly 300-375 passengers up to 13,890 km (7,500 nautical miles), enabling Philippine Airlines to meet rising travel demand.
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
12:33
|Trump: Neue Air Force One wird nachgerüstet (AWP)
|
11:51
|Riyadh Air bestellt Grossraumjets von Boeing und Airbus (AWP)
|
19.07.26
|Boeing says it will be ready to fund new plane programme by 2030 (Financial Times)
|
17.07.26
|Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagabend (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus (Dow Jones)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.