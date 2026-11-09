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09.11.2026 14:05:00

Philippine Airlines bestellt neun weitere Airbus A350-1000

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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06.11.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’475.84 19.73 SNBC4U
Short 15’792.95 13.89 SRPBPU
Short 16’397.44 8.86 SRB31U
SMI-Kurs: 14’865.75 09.11.2026 15:45:32
Long 14’254.72 19.73 SZBOBU
Long 13’944.02 13.96 SMCOBU
Long 13’345.99 8.97 SOB7MU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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