Philip Morris International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Philip Morris International hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 176.63 ARS gegenüber 164.57 ARS im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17’155.06 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Philip Morris International einen Umsatz von 14’386.56 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch